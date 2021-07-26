В Кирове пенсионерка получила ожоги 30% тела во время готовки еды

Одежда пенсионерки воспламенилась от огня газовой плиты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кирове женщина пострадала во время готовки обеда. Подробности сообщили в областном ГУ МЧС.

Инцидент произошел днем субботы, 24 июля. Пенсионерка готовила еду, и в какой-то момент ее одежда загорелась от огня газовой плиты. Женщина получила ожоги 1-3 степени 30% тела. Неизвестно, кто вызвал «скорую» - она или соседи, однако в 13.22 кировчанку доставили в областную травматологию.

Всего за минувшие выходные, по данным регионального ГУ МЧС, произошло 16 пожаров. В результате пострадал один человек. Погибших, по информации ведомства, нет.