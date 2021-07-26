Кировские полицейские задержали вора, который украл мобильный телефон у спящей девушки

В момент кражи девушка отдыхала у озера в поселке Чистые Пруды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В начале июля этого года в полицию обратилась 32-летняя кировчанка. По ее словам мобильник у нее украли, когда она отдыхала на озере в поселке Чистые Пруды. В определенный момент женщина заснула, а проснувшись обнаружила, что ее мобильный телефон пропал. Сумму ущерба оценили в 14 тысяч рублей.

Через некоторое время злоумышленника поймали. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.