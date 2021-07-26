Жителям Даровского района пересчитали плату за вывоз ТКО

Периодичность оказания жителям услуги не соответствовала предъявляемым требованиям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный оператор «Куприт» незаконно начислял плату за вывоз ТКО жителям Даровского района. Известно, что периодичность услуги не соответствовала требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- В ходе проверки нарушения закона подтвердились, в связи с чем прокурором Даровского района руководителю АО «Куприт» внесено представление об их устранении, - сообщается на сайте ведомства.

После вмешательства прокуратуры жителям произведен перерасчет платы за вывоз ТКО в размере более 560 тысяч рублей.