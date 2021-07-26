Эксперты назвали самые популярные поддержанные авто в Кировской области

Продажи подержанных автомобилей в регионе выросли на 2,1%. Фото: Дмитрий БРУШКО

Эксперты «Авито Авто» составили рейтинг наиболее востребованных автомобилей на вторичном рынке Кировской области. Для этого специалисты проанализировали данные о продажах за первое полугодие текущего года.

- Самым востребованным автомобилем до 1 млн рублей стала LADA Kalina, - рассказали эксперты «Авито Авто». - В ценовом сегменте от 1 до 2 млн рублей - Toyota RAV4, в категории свыше 2 млн рублей - Toyota Land Cruiser.

По данным «Авито Авто», в Кировской области за год цены на авто с пробегом увеличились на 18,1%. Кроме того, в регионе выросли продажи на 2,1% по сравнению с I полугодием прошлого года.