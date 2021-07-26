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Происшествия26 июля 2021 14:03

Кировчанину грозит тюремный срок за покушение на убийство своего знакомого

Свою вину подозреваемый уже признал
Алексей РомановАлексей Романов
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Сотрудники регионального СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления

Сотрудники регионального СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове 40-летний мужчина подозревается в покушении на убийство своего знакомого. В случае доказательства вины ему грозит реальный тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что 23 июля 2021 года подозреваемый и его 41-летний приятель распивали алкоголь в одной из квартир на улице Щорса. Во время беседы между ними произошла ссора. В результате потерпевшему были нанесены несколько ударов кулаком и монтировкой по голове. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.