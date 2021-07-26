На выезде из Кирова произошло ДТП, в котором серьезно пострадали 4 человека

По искореженному в результате ДТП автомобилю, можно судить о степени полученных травм. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 24 июля, в Кирове произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария случилась в 20 часов 5 минут на выезде из областного центра на 16 км автодороги Киров-Советск-Яранск. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Черри» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП владелец иномарки, а также три его пассажира: 28-летний мужчина, 42-летняя женщина и 9-летняя девочка получили серьезные травмы и были госпитализированы.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых 20 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.