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Общество26 июля 2021 13:23

Популярные у кировчан водоемы не прошли проверку Роспотребнадзора

Ведомство рассказало, в каких местах отдыха горожан нельзя купаться
Маргарита Акагиева
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Вятка в который раз не прошла проверку.

Вятка в который раз не прошла проверку.

Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове продолжают следить за качеством воды в популярных местах отдыха у горожан. Результаты вновь неутешительные, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В период с 1 июня по 26 июля специалисты ведомства провели 14 исследований по санитарно-химическим показателям. Три пробы не соответствуют нормам - в Омутнинском и Дороничевском прудах, а также в Вятке в районе пляжа в Орлове.

По микробиологическим показателям отобрали 37 проб воды, из них не соответствуют нормам девять. Это пруд в парке имени Кирова, карьеры в Стрижах, Вятка в районе карьеров у нового моста и городского пляжа в Котельниче, Омутнинский пруд, река Пижанка в соответствующем населенном пункте, река Чепца на городском пляже, Симаковский карьер, река Воя в Нолинске.