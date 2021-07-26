Популярные у кировчан водоемы не прошли проверку Роспотребнадзора

Вятка в который раз не прошла проверку. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове продолжают следить за качеством воды в популярных местах отдыха у горожан. Результаты вновь неутешительные, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В период с 1 июня по 26 июля специалисты ведомства провели 14 исследований по санитарно-химическим показателям. Три пробы не соответствуют нормам - в Омутнинском и Дороничевском прудах, а также в Вятке в районе пляжа в Орлове.

По микробиологическим показателям отобрали 37 проб воды, из них не соответствуют нормам девять. Это пруд в парке имени Кирова, карьеры в Стрижах, Вятка в районе карьеров у нового моста и городского пляжа в Котельниче, Омутнинский пруд, река Пижанка в соответствующем населенном пункте, река Чепца на городском пляже, Симаковский карьер, река Воя в Нолинске.