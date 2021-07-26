В ДТП на трассе в Котельничском районе пострадали два человека

Удар пришелся на переднюю часть легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В Котельничском районе в результате автомобильной аварии пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В субботу утром, 24 июля, на 472 км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла серьезная автомобильная авария. По предварительной информации, 30-летний водитель Toyota Corolla врезался в Volvo.

- В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Toyota получили травмы, госпитализированы, - сообщили в ГИБДД.

С 23 по 25 июля на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых 20 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.