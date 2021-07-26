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Общество26 июля 2021 12:53

За прошедшие выходные в Кировской области задержали 46 нетрезвых водителей

Всего за это время сотрудники ГИБДД пресекли 2239 нарушений ПДД
Алексей РомановАлексей Романов
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За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет

За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области задержали 46 нетрезвых водителей. Всего за это время полицейские пресекли 2239 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Представители Госавтоинспекции Кировской области просят граждан быть внимательными и сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 8(8332) 588-888 или 02.