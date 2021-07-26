За прошедшие выходные в Кировской области задержали 46 нетрезвых водителей

За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области задержали 46 нетрезвых водителей. Всего за это время полицейские пресекли 2239 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Представители Госавтоинспекции Кировской области просят граждан быть внимательными и сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 8(8332) 588-888 или 02.