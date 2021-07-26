Кировчан просят помочь в поиске жителя поселка Орлецы, который пропал более двух недель назад

В последний раз мужчину видели 8 июля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области продолжаются поиски жителя поселка Орлецы, который пропал больше двух недель назад. В последний раз Альберта Гайфутдинова видели 8 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры подготовили портрет потерявшегося мужчины. Альберту Разатовичу 44 года. Его рост 182 см. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. Был одет в синие джинсы, темную куртку, бейсболку и сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.