В Кирово-Чепецке лишенный прав за пьяную езду работал водителем автобуса

Водитель был допущенных к эксплуатации автобуса ПАЗ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке пассажироперевозчик устроил на работу 43-летнего водителя автобуса, который был лишен права управления транспортными средствами за езду в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- В момент трудоустройства гражданин предъявил пассажироперевозчику свое водительское удостоверение, которое он отказался сдать в подразделения ГИБДД, - уточняется на сайте ведомства. - Проверку действительности водительского удостоверения путем сверки с данными в Госавтоинспекции работодатель не проводил.

Городской прокурор внес пассажироперевозчику представление об устранении нарушений. В итоге работодателю пришлось уволить водителя автобуса.