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Общество26 июля 2021 9:53

В Кирово-Чепецке лишенный прав за пьяную езду работал водителем автобуса

После вмешательства прокуратуры мужчину уволили
Андрей Сергеев
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Водитель был допущенных к эксплуатации автобуса ПАЗ.

Водитель был допущенных к эксплуатации автобуса ПАЗ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке пассажироперевозчик устроил на работу 43-летнего водителя автобуса, который был лишен права управления транспортными средствами за езду в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- В момент трудоустройства гражданин предъявил пассажироперевозчику свое водительское удостоверение, которое он отказался сдать в подразделения ГИБДД, - уточняется на сайте ведомства. - Проверку действительности водительского удостоверения путем сверки с данными в Госавтоинспекции работодатель не проводил.

Городской прокурор внес пассажироперевозчику представление об устранении нарушений. В итоге работодателю пришлось уволить водителя автобуса.