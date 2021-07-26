Статистика по COVID-19 в Кировской области на 26 июля: на стационарном лечении находятся 3905 человек

В отделении реанимации медики оказывают помощь 163 кировчанам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 262 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3905 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 163 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 423.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7113 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2657 исследований на COVID-19.