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Здоровье26 июля 2021 9:48

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 26 июля: на стационарном лечении находятся 3905 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 26 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделении реанимации медики оказывают помощь 163 кировчанам

В отделении реанимации медики оказывают помощь 163 кировчанам

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 118 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 262 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3905 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 163 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 423.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7113 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2657 исследований на COVID-19.