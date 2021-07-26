В Кировской области прошел конкурс среди заключенных на звание лучшего флориста

Цветы и травы для своих букетов осужденные выращивали сами на клумбах исправительного учреждения. Фото: 43.fsin.gov.ru

В Кировской области прошел фестиваль флористики и декора среди осужденных. В конкурсе приняли участие 8 женщин и один мужчина. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

Тема и условия проведения мероприятия были одинаковые для всех флористов. Однако то, какие материалы использовать при создании своих композиции заключенные решали сами. Букеты в основном создавали из различных трав и цветов, которые осужденные вырастили на клумбах.

Голосовали за лучшую работу как заключенные, так и сотрудники колонии. В результате победителями стали женщины из отряда №2. Их наградили дипломам, сладкими призами и венком чемпиона.

По словам начальника исправительного учреждения КП-15, целью конкурса являлось повышение значимости и популяризации профессии флориста, а также профессионализма участников, их дальнейшего роста и развития.