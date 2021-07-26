Погода с 26 по 30 июля в Кирове: пасмурно и ветрено

Погода обещает быть пасмурной и даже слегка дождливой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жара отступила от Кирова надолго. По крайней мере, в ближайшие дни она нам не грозит. «Комсомолка» составила прогноз погоды на текущую рабочую неделю с 26 по 30 июля.

В понедельник, 26 июля, температура воздуха поднимется до +22 градусов максимум. Посреди дня обещается слабый дождь, он будет накрапывать примерно с 12 до 16 часов. Ветер не слишком сильный, однако возможны порывы до 12 м/с. Атмосферное давление - в норме.

Во вторник, 27 июля, максимальной на термометре станет отметка в +19 градусов. Погода - облачная и даже пасмурная, но без осадков. Ветер слабый, но возможны порывы - вновь до 12 м/с. Атмосферное давление по-прежнему в норме.

В среду, 28 июля, воздух прогреется до +20 градусов. Погода вновь будет облачной, но дождя не предвидится. Порывы ветра - до 12 м/с. Атмосферное давление - в норме.

В четверг, 29 июля, неожиданно потеплеет: термометр покажет до +26 градусов. Погода в начале дня будет облачной, к вечеру - совсем пасмурной, однако без осадков. Порывы ветра могут достигать 11 м/с. Атмосферное давление в середине дня упадет до 741 мм ртутного столба.

В пятницу, 30 июля, с утра и до ночи будет лить дождь - пусть и слабый, по заверениям синоптиков. Температура воздуха упадет до +21 градуса. Сильно понизится атмосферное давление: до 735 мм ртутного столба. Ветер - до 10 м/с.