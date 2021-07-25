В Кирове с 26 июля горячая вода пропадет на две недели в сотнях домов

Горячую воду отключат на период очередных гидравлических испытаний. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове в начале рабочей недели пропадет не только электричество, но еще и горячая вода. График отключений появился на сайте hot-water-kirov.ru.

Связано отсутствие ресурса с проведением гидравлических испытаний. С 26 июля на две недели, до 9 августа, горячая вода пропадет в сотнях домов - список получился очень внушительным. Отключения пройдут по улицам Солнечной, Конева, Волкова, Юровской, проспекту Строителей, Воровского, Кольцова, Луганской, Московской, Октябрьской и многих других. Ресурса лишатся не только жилые дома, но и другие здания - гаражи, офисные помещения, школы, храмы, бассейны, поликлиники и даже перинатальный центр.

Увидеть подробный график отключений горячей воды в Кирове с 26 июля по 9 августа можно на скринах ниже. Подробный список адресов, которые лишатся ресурса из-за гидравлических испытаний, вплоть до августа, можно посмотреть на этом сайте.

Без воды останутся сотни домов. Фото: hot-water-kirov.ru

Ресурс будет отсутствовать в домах с 26 июля по 9 августа. Фото: hot-water-kirov.ru

Без горячей воды останутся не только жилые дома, но и другие здания. Фото: hot-water-kirov.ru