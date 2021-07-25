В Кирове задержали женщину, укравшую четыре бутылки водки

Женщину задержали и передали сотрудникам полиции. Фото: архив «КП»

В Кирове задержали 44-летнюю любительницу огненной воды. Женщина умудрилась утащить из продуктового магазина четыре бутылки водки и попалась, передает областное управление Росгвардии.

Сигнал из продуктового магазина на улице Чапаева поступил на днях, в семь часов вечера. На место отправили группу задержания, где их ждали продавцы и воровка-кировчанка. Женщина, по словам работников торговой точки, пыталась пронести спиртное мимо кассы, не заплатив. Росгвардейцы задержали ее до прибытия полиции, а сами сели смотреть записи с камер видеонаблюдения вместе с директором магазина.

Как выяснилось, за этот день кировчанка сделала четыре захода в магазин и вынесла четыре бутылки водки. Попалась она на последнем заходе с поличным. Общая сумма ущерба составила почти 900 рублей.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Женщину передали полиции для дальнейшего разбирательства.