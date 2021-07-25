В Шабалинском районе строят полигон ТКО на месте старой свалки

Строительство планируют закончить осенью 2021 года. Фото: kirovreg.ru

В Шабалинском районе строят мусорный полигон. Он появится на месте старой свалки, и потому сейчас решается вопрос о ее рекультивации, сообщили в областном правительстве.

Сейчас на территории уже расчистили и спланировали площадку под котлован первой очереди эксплуатации. Рабочие монтируют ограждение участка. Для строительства закупают материалы и оборудование, на месте работают 15 единиц разной техники: бульдозеры, самосвалы, КамАЗы.

По планам, строительные работы закончатся осенью 2021 года, после начнется этап оформления разрешительной документации. Ожидается, что полигон заработает с 1 января 2022 года. К 2023 году рядом с ним планируется создать мусоросортировочную станцию.

Стоит отметить, что ближайший населенный пункт находится на расстоянии около двух километров от площадки. Санитарная зона - 500 метров.