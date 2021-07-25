В Кирове мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Зеленина

Мужчина упал с высоты шестого этажа. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Кирове мужчина выпал из окна шестого этажа. Мужчину, еще живого, увезла машина реанимации. Информация появилась в паблике «Киров без цензуры».

По словам анонимного автора поста, инцидент произошел в доме №7а по улице Зеленина. Очевидцы сообщают о тяжелых травмах мужчины: открытом переломе ног и пробитой голове. Однако тот не умер на момент приезда скорой. Судя по фотографиям, на месте работали и сотрудники полиции. Также сообщают, что мужчина выпал из окна посреди дня: в тот момент на площадке у дома играли дети, которые видели произошедшее.

В комментариях кировчане гадают, выпал он случайно, будучи пьяным, или намеренно, и желают мужчине скорейшего выздоровления. А заодно подмечают, что это не первый такой случай:

- Недавно тоже кто-то там выпал.

- Абсолютно стал неблагополучный район: то «скорая» приедет, ребенок упал, то пожарные...

Официального комментария происшествия пока не поступало.