В Кирове 26 июля пройдут плановые отключения электричества

Кировчанам рекомендуют заранее зарядить все необходимые гаджеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя в Кирове начнется, как всегда, с традиционного отсутствия электричества. График отключений на 26 июля сообщило АО «Горэлектросеть».

Как всегда, причиной отсутствия ресурса в домах станут капитальный и плановый ремонт оборудования либо эксплуатационные работы. Отключения пройдут точечно по всем районам города, в том числе заречной части. Время проведения работ варьируется в зависимости от их типа и от места проживания кировчан.

К примеру, под отключение попадет половина микрорайона Радужного, но всего на полтора часа и ранним утром - с 6 часов. На четыре часа электричество пропадет у большинства потребителей - как в центре города, так и на окраинах. Самые невезучие - жители нескольких домов по улицам Менделеева, Луганской, проспекта Строителей и нескольких улиц в Ганино: они останутся без ресурса с 8 утра до 16 часов вечера.

Полный график отключения электричества на 26 июля 2021 года в Кирове можно посмотреть здесь.