Статистика по COVID-19 в Кировской области на 25 июля: дома лечатся 7147 заболевших, в больницах - 3854

К аппаратам ИВЛ подключены 32 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 121 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 447 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3854 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 160 пациентам, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 422.

В амбулаторных условиях проходят лечение 7147 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4521 исследование на COVID-19.