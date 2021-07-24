Кировские росгвардейцы за один день задержали сразу двух нетрезвых водителей

Сотрудники росгвардии постоянно патрулируют улицы города и находятся на страже мира и порядка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники росгвардии за один день задержали сразу двух пьяных водителей на улицах Кирова. Автомобилисты были переданы представителям ГИБДД. Об этом сообщили в ведомстве.

Водителя «Лады Весты» задержали в районе старого моста. Он грубо нарушал правила дорожного движения и в определенный момент не справился с управлением и съехал в кювет. Росгвардейцы подъехали , чтобы помочь мужчине. Во время беседы они поняли, что он пьян и вызвали наряд ДПС.

Второго нетрезвого автомобилиста удалось выявить на улице Олега Кошевого. Мужчина вышел из питейного заведения, сел за руль и попытался начать движения. Но, увидев патрульный автомобиль, остановился. Позже выяснилось, что владелец транспортного средства находится в состоянии опьянения.

Теперь обоим автолюбителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.