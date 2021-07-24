Центр занятости населения Кирова через суд заставили выплатить женщине пособие по безработице

Кировчанка продолжит получать пособие в соответствии с действующим законодательством Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанка три месяца не получала от Центра занятости населения пособия по безработице. Восстановить ее гражданские права помогли сотрудники прокуратуры. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа провели проверку и выяснили, что женщина стояла на учете как безработная и получала соответствующее пособие. Однако в определенный момент Центр занятости перестал перечислять заявительнице ежемесячные выплаты, ссылаясь на то, что у нее нет постоянной прописки.

В связи с этим прокурор направил в суд иск с требованием выплатить женщине всю сумму, которую она не получала на протяжении трех месяцев. В результате Центр занятости полностью погасил накопившуюся задолженность и продолжил платить пособия в соответствии с действующим законодательством.