На ликвидацию стихийных свалок в Кирове каждый год тратят более 12 миллионов рублей

Власти города призывают кировчан бережнее относиться к утилизации отходов и не устраивать стихийных свалок. Фото: admkirov.ru

Каждый год на ликвидацию стихийных свалок во всех районах Кирова тратится более 12 млн рублей. Каждому терруправлению такое необходимое мероприятие обходится порядка трех миллионов. Об этом сообщили в горадминистрации.

Жители областного центра не всегда цивилизовано выбрасывают мусор. Чаще всего они оставляют его в лесах, берегах водоемов и загородных территорий. Обычно это остатки строительных материалов, ветки, отходы деревообработки и автомобильные покрышки.

Если частное лицо или коммерческая организация допускают захламление своей территории, их могут привлечь к административной ответственности. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от до 5 тысячи рублей для физических лиц и от 50 до 200 тысяч рублей для юридических.

По словам властей города, найти виновника часто оказывается невозможно. Поэтому средства на ликвидацию свалок приходиться выделять из муниципального бюджета. Но если кировчане будут более бережно относиться к утилизации отходов, эти деньги пойдут на строительство новых тротуаров и благоустройство общественных территорий.