Статистика по COVID-19 в Кировской области на 24 июля: на дому продолжают лечиться более 7 тысяч человек

В отделении реанимации кировские врачи оказывают помощь 161 жителю области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 122 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 418 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3763 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 161 пациент, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 420 .

В амбулаторных условиях проходят лечение 7095 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4216 исследований на COVID-19.