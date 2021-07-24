Погода в Кировской области на 24 и 25 июля: прохладно, но без осадков

В эти выходные кировчане смогут порадоваться солнышку и наступившей прохладе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жаркая пора похоже сдает свои позиции. В преддверии последнего месяца лета, стало заметно прохладнее. Природа начинает постепенно готовиться к наступлению осени, которое уже совсем не за горами. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 24 июля, температура воздуха в течение дня поднимется только до +18 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра будет небольшой - 4-5 м/c. Однако возможны кратковременные порывы до 11 м/с. Атмосферное давление пониженное – 743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 25 июля, серьезных изменений ждать не стоит. Воздух в течение дня прогреется до +18 градусов. Солнышко будет периодический выглядывать. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный 3-4 м/c с возможными порывами до 10 м/c. Атмосферное давление поднимется до 750 мм ртутного столба и приблизиться к нормальным значениям.