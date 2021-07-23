В Кирове полиция разыскала заблудившихся в лесу пенсионеров

Пенсионеры пошли за грибами и ягодами, и заблудились в лесу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области полиция разыскала пенсионеров, потерявшихся в лесу. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Утром 22 июля 71-летняя женщина со своим 78-летним знакомым выехали из Кирова в Оричевский район, к селу Монастырщина, за грибами-ягодами, и пропали. К вечеру они домой так и не вернулись. В полицию позвонил сын женщины, описав ситуацию. На место отправились правоохранители, которые нашли машину кировчан примерно в километре от села. Заблудившихся звали звуковыми сигналами, искали по всему лесу.

Утром 23 июля пенсионера удалось разыскать. Выяснилось, что он вместе с женщиной ушел по лесам к соседнему селу Пищалье. Местные жители помогли ему добраться до автомобиля, на котором он собирался вернуться в населенный пункт за своей приятельницей. Оба кировчанина оказались целы, их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Жителям региона напоминают: отправляясь в лес, сообщите своим родным и знакомым, каким маршрутом вы пойдете. Возьмите запас еды и воды на несколько дней, спички, нож, лекарства, компас, заряженный телефон и портативное зарядное устройство. Если вы заблудились - позвоните по номеру единого экстренного сигнала помощи: 102. Так на днях, потерявшись в лесу, кировчанка сумела дозвониться до спасателей, которые нашли ее и вернули домой.