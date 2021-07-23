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Происшествия23 июля 2021 15:59

В Кирове перед судом предстанет банда дистанционных мошенников

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела
Андрей Сергеев
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Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Фото: 43.мвд.рф

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове завершено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин, которых подозревают в дистанционном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

- По итогам расследования установлена причастность группы к совершению в отношении кировчан восьми преступлений с суммарным ущербом более 2 миллионов рублей, - сообщается на сайте УМВД по Кировской области.

В дальнейшем материалы с обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Согласно УК РФ, обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.

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В Кирове окончено расследование уголовного дела о серии краж с банковских счетов
В Кирове окончено расследование уголовного дела о серии краж с банковских счетов
Видео: 43.мвд.рф

Напомним, в начале апреля 2020 года стало известно о массовом случае дистанционного мошенничества в Кировской области. В ходе расследования выяснилось, что звонки совершались одними людьми. 27 апреля в МВД сообщили, что задержали подозреваемых.