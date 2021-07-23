В Кирове на месте снесенных аварийных домов будут парки и скверы

В текущем году в Кирове снесут 40 ветхих домов. Фото: admkirov.ru

В Кирове сносят обветшавший дом №84/4 по улице Молодой Гвардии. Такая же судьба ждет еще 21 аварийный объект города, сообщили в мэрии. Всего в 2021 году снесут 40 ветхих домов, расселенных два-три года назад (в 2020 году - 35). После уничтожения здания площадку выравнивают, а освобожденные участки используются под общественные территории - парки, скверы, зоны отдыха или парковки.

В доме на Молодой Гвардии жили семь семей. Новые квартиры они получили еще пару лет назад. В текущем году планируется расселить около 1000 кировчан, для них строятся дома в микрорайонах Лянгасово и Урванцево. До конца года жители 33 домов должны переселиться в новое жилье: сейчас расселяются здания, признанные аварийными в 2013-2014 годах.