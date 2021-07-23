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Общество23 июля 2021 13:21

В Слободском завершилось масштабное строительство нового газопровода

Запустить объект в эксплуатации планируется в 20-х числах августа 2021 года
Алексей РомановАлексей Романов
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Природный газ получат жители 4714 домов, а также многие предприятия города. Фото: vk.com/kirovreg43

Природный газ получат жители 4714 домов, а также многие предприятия города. Фото: vk.com/kirovreg43

В Слободском завершилось строительство распределительного газопровода протяженностью 75 км. Подрядная организация АО «Газпром газораспределение Киров» выполнила работы в срок, согласно утвержденному графику. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Запустить объект в эксплуатацию планируется уже в третьей декаде августа текущего года. Благодаря этому газ получат жители 4714 домов, а также Слободской машиностроительный завод, кондитерские фабрики и другие предприятия города.

В рамках программы развития газификации Кировской области в 2021-2025 годах планируется обеспечить природным газом 93 населенных пункта в Белохолуницком, Верхошижемском, Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Куменском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Сунском, Уржумском и Юрьянском районах, а также в Кирове, Котельниче и Слободском.