Кировские врачи удалили из желудка 14-летней девочки огромный комок волос

Хирурги удалили комок длиной более 20 см через небольшой разрез в области желудка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове врачи детской областной больницы извлекли из желудка несовершеннолетней девочки инородное тело. Во время операции они удалили комок волос весом более полукилограмма. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Пациентка поступила в медучреждение с жалобами на боли в животе. Во время обследования выяснилось, что практический весь желудок 14-летней девочки занимает плотное образование из волос и других инородных тел. Было принято решение о незамедлительном оперативном вмешательстве.

Через небольшой разрез в области желудка хирурги удалили комок длиной более 20 см. Если бы проведение операции отложили или же девочка обратилась позже - это могло бы привести к летальному исходу. В настоящее время пациентка находится в стационаре под наблюдением специалистов. Ее жизни ничего не угрожает.