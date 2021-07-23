В Кирове вечером 24 июля временно перекроют несколько улиц

На время забега на нескольких улицах запретят движение транспорта. Фото: admkirov.ru

24 июля в Кирове с вечера до полуночи перекроют несколько улиц. Причина - проведение забега «Ночная Вятка», сообщает горадминистрация.

С 16.00 до 23.59 в Кирове временно запретят движение транспорта по улице Казанской (от пер. Пионерского до ул. Пятницкой). С 21.30 до 23.59 перекроют следующие участки:

- ул. Набережная Грина, пер. Крайний, Динамовский проезд, пер. Гостиный, улицы Лесная, Пристанская, Лесозаводская;

- ул. Казанская (от Профсоюзной до Молодой Гвардии);

- ул. Советская (от Набережной Грина до Ленина);

- ул. Розы Люксембург (от Набережной Грина до Ленина);

- ул. МОПРа (от Набережной Грина до Ленина);

- ул. Труда (от Набережной Грина до Ленина);

- ул. Пятницкая (от Казанской до Ленина);

- ул. Преображенская (от Казанской до Ленина);

- ул. Московская (от Набережной Грина до Ленина);

- ул. Спасская (от Лесной до Казанской);

- ул. Герцена (от Казанской до Ленина);

- ул. Горбачева (от Лесной до Ленина);

- ул. Урицкого (от Горбачева до Молодой Гвардии).

Стоит также отметить, что 24 июля с 7 утра до полуночи по переулку Пионерскому будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Кировчан просят заранее планировать свой маршрут.