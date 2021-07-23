МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Кировской области

В Кировской области произошло 80 природных возгораний на общей площади более 380 тысяч га. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кировской области с 23 по 28 июля прогнозируют высокую пожарную опасность из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

- Местами по Кировской области в лесах сохранится высокая пожарная опасность - 4 класс, - говорится в информационном сообщении МЧС.

Сейчас данная информация направлена главам муниципальных образований и службам спасения для усиления дежурных аварийно-восстановительных бригад.

Всего с начала пожароопасного сезона в Кировской области произошло 80 природных возгораний на общей площади более 380 тысяч га.

Напомним, что за нарушение пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность.