В Слободском водитель дорогой иномарки сбил 6-летнюю девочку

Водитель внедорожника не успел вовремя заметить маленькую девочку. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 22 июля, в Слободском водитель дорогого внедорожника сбил маленького ребенка. Авария произошла в 18 часов 40 минут на улице Вятской у дома № 17. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Рендж Ровер» не успел среагировать на переходившую в неположенном месте 6-летнюю девочку. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.