В Богородском районе пьяный водитель Lada Priora попал в ДТП

Отечественная легковушка несколько раз перевернулась на трассе. Фото: vk.com/gibdd43

В Богородском районе пьяный водитель на Lada Priora не справился с управление и попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг, 22 июля, на 57 км автодороги Плотники-Богородское-Уни произошла автомобильная авария. По предварительной информации, 43-летний водитель Lada Priora потерял управлением над автомобилем. Отечественная легковушка несколько раз перевернулась на трассе. Известно, что мужчина сел за руль пьяным.

- В результате происшествия водитель автомобиля Lada получил травмы, госпитализирован, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки, 22 июля, на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.