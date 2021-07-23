Кировчанин заплатит за распространение фейков о вреде вакцины от коронавируса

Мужчина писал в соцсетях ложную информацию о вреде вакцины, о количестве заболевших и другие сведения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове оштрафуют местного жителя за распространение фейков о вакцине от коронавируса. Об этом рассказали в областном УМВД.

Как выяснилось, кировчанин в местных соцсетях размещал посты и комментарии, где в красках расписывал, что вакцинация наносит непоправимый вред здоровью, писал ложные сведения о количестве заболевших, сообщал про якобы закрытие города и так далее. Мужчину разыскали, и теперь ему придется заплатить за свою ложь - буквально. За распространение фейков под видом достоверных сообщений, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Материалы направлены в суд.

Помимо того, полиция сообщает о выявленных сайтах по продаже поддельных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса и справок с результатами ПЦР-тестов. На данный момент заблокировано 8 сайтов.