Прокуратура обязала виновника ДТП из Слободского выплатить компенсацию пострадавшей

Водитель «девятки» не пропустил другую машину, после чего сбил 65-летнюю женщину. Фото: genproc.gov.ru

В Слободском суд согласился с иском межрайонного прокурора и обязал выплатить пожилой женщине, пострадавшей в ДТП, моральную компенсацию. Виновник аварии должен возместить пострадавшей 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и доказали, что 18 сентября 2020 года по вине осужденного 65-летняя женщина получила серьезные травмы. Авария произошла на перекрестке улиц Никольской и Гоголя.

Мужчина стал поворачивать, не уступив дорогу другому автомобилю. После столкновения он съехал на обочину и сбил пострадавшую, у которой позже зафиксировали черепно - мозговую травму и закрытые переломы конечностей. Исполнение решения суда находится на особом контроле прокуратуры.