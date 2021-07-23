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Общество23 июля 2021 10:45

Прокуратура обязала виновника ДТП из Слободского выплатить компенсацию пострадавшей

Водитель, сбивший женщину, должен заплатить ей 300 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Водитель «девятки» не пропустил другую машину, после чего сбил 65-летнюю женщину. Фото: genproc.gov.ru

Водитель «девятки» не пропустил другую машину, после чего сбил 65-летнюю женщину. Фото: genproc.gov.ru

В Слободском суд согласился с иском межрайонного прокурора и обязал выплатить пожилой женщине, пострадавшей в ДТП, моральную компенсацию. Виновник аварии должен возместить пострадавшей 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и доказали, что 18 сентября 2020 года по вине осужденного 65-летняя женщина получила серьезные травмы. Авария произошла на перекрестке улиц Никольской и Гоголя.

Мужчина стал поворачивать, не уступив дорогу другому автомобилю. После столкновения он съехал на обочину и сбил пострадавшую, у которой позже зафиксировали черепно - мозговую травму и закрытые переломы конечностей. Исполнение решения суда находится на особом контроле прокуратуры.