Кировская микрофинансковая организация заплатила штраф за навязчивость коллекторов

После письма женщины, телефонные звонки коллекторов не прекратились Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове суд обязал микрофинансовую организацию заплатить штраф за излишнюю навязчивость коллекторов. Компания выплатит 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной УФССП.

Выяснилось, что кировчанка заняла у организации определенную сумму и не смогла вовремя ее вернуть. Накопилась задолженность. Сотрудники микрофинансовой компании стали звонить женщине и требовать вернуть деньги.

Жительница областного центра направила в организацию письмо, заявив об отказе от взаимодействия с кредитором путем телефонных переговоров, направления сообщений, а также личных встреч. Однако звонки не прекратились.

На кредитную компанию завели дело об административном правонарушении. Решение суда уже вступило в законную силу.