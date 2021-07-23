Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2021 10:34

Кировская микрофинансковая организация заплатила штраф за навязчивость коллекторов

Компанию привлекли к административной ответственности
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
После письма женщины, телефонные звонки коллекторов не прекратились

После письма женщины, телефонные звонки коллекторов не прекратились

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове суд обязал микрофинансовую организацию заплатить штраф за излишнюю навязчивость коллекторов. Компания выплатит 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной УФССП.

Выяснилось, что кировчанка заняла у организации определенную сумму и не смогла вовремя ее вернуть. Накопилась задолженность. Сотрудники микрофинансовой компании стали звонить женщине и требовать вернуть деньги.

Жительница областного центра направила в организацию письмо, заявив об отказе от взаимодействия с кредитором путем телефонных переговоров, направления сообщений, а также личных встреч. Однако звонки не прекратились.

На кредитную компанию завели дело об административном правонарушении. Решение суда уже вступило в законную силу.