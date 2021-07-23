Подрядчик срывает сроки строительства набережной в Омутнинске

На реализацию проекта «ЗАВОДной Омутнинск» из федерального бюджета выделено более 70 миллионов рублей. Фото: kirovreg.ru

Прокурор внес подрядчику ООО «СтройТэк» , с которым в январе текущего года был заключен контракт на реализацию проекта «ЗАВОДной Омутнинск», представление за срыв сроков работ по благоустройству набережной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

- Вмешательство органов прокуратуры способствовало активизации строительно-монтажных работ, - сообщается на сайте областной прокуратуры.

Напомним, что на проект «ЗАВОДной Омутнинск», ставший победителям во всероссийском конкурсе «Создание комфортной городской среды», из федерального бюджета выделено более 74 млн рублей. В январе 2021 года подрядчиком стало ООО «СтройТэк». Согласно проекту, в городе должны благоустроить набережную.