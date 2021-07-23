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Общество23 июля 2021 9:57

«Сплошные проверки» водителей пройдут в Кирове 24 и 25 июля

Рейды запланированы на территории всего города
Андрей Сергеев
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В зоне особого внимания у полицейских будут пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Фото: vk.com/gibdd43

В зоне особого внимания у полицейских будут пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове 24 и 25 июля пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Рейды запланированы на территории всего города, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

-Профилактическое мероприятие предполагает остановку транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в областном центре, - сообщается в официальной группе ГИБДД.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.