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Здоровье23 июля 2021 9:44

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 23 июля: выявлено 123 новых случая заражения

3818 человек находятся на стационарном лечении
Андрей Сергеев
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В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 158 пациентам.

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 158 пациентам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 123 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 811 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3818 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 158 пациентам, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 419 (+2).

В амбулаторных условиях проходят лечение 7134 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4774 исследования на COVID-19.