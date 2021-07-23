Статистика по COVID-19 в Кировской области на 23 июля: выявлено 123 новых случая заражения

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 158 пациентам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 123 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписаны с выздоровлением 811 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3818 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 158 пациентам, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 419 (+2).

В амбулаторных условиях проходят лечение 7134 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4774 исследования на COVID-19.