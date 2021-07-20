Кировские хирурги спасли 68-летнюю женщину от инсульта

Постоянно обновляющееся в медучреждении оборудование позволяет проводить более тысячи подобных операций в год. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи спасли пациентку с нарушением мозгового кровообращения. После тщательного обследования специалисты Областной клинической больницы провели сложную операцию. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Кировчанка поступила в клинику с жалобами на головокружение, постоянные боли и шум в ушах. После обследование выяснилось, что артериальный просвет сильно сужен. Стало ясно, что требуется оперативное вмешательство.

Врачи с помощью специального оборудования установили самораскрывающийся стент, тем самым восстановив кровоток. В настоящее время жизни пациентки ничего не угрожает.

Подобные операции уже поставлены в медучреждении на поток. С начала года проведено более 1 150 аналогичных оперативных вмешательств.