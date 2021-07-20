Кировчанин может сесть на два года за организацию игорного клуба на улице Павла Корчагина

Подпольный игорный клуб работал с апреля 2020 по май 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодой кировчанин предстанет перед судом за организацию игорного клуба на улице Павла Корчагина. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства доказали, что 21-летний житель областного центра незаконно организовал игорный клуб еще в апреле 2020 года. Выявить и закрыть подпольное заведение удалось только в мае текущего года. Во время обыска были конфискованы компьютеры со специальным программным обеспечением для проведения азартных игр в сети «Интернет».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно уже передано в суд для вынесения окончательного приговора. Сам подозреваемый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.