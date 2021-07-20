За прошедшие выходные на водоемах Кировской области утонуло сразу три человека

Полицейские в очередной раз напоминают, что купаться на необорудованных пляжах запрещено Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие субботу и воскресенье, 17 и 18 июля, на водоемах Кировской области зарегистрировано три несчастных случая. Трое мужчин утонули в Вятскополянском, Зуевском районах и у поселка Дороничи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейский установили, что 17 июля в деревне Нижние Шуни Вятскополянского района утонул мужчина 1991 года рождения. Пострадавший катался на водном мотоцикле и в определенный момент не справился с управлением и упал в воду. Спустя некоторое времяего тело было найдено на территории Республики Татарстан.

Второй несчастный случай произошел в минувшую субботу на водоеме вблизи поселка Дороничи. Во время купания утонул 44-летний мужчина. Труп пострадавшего уже нашли и опознали.

Еще одна трагедия случилась в Зуевском районе. Около 17 часов на реке Чепце у поселка Кордяга утонул мужчина 1989 года рождения.

До сих пор продолжаются поиски без вести пропавшего кировчанина, который после посиделок с друзьями в кафе пошел искупаться на пруд деревни Заборье. В последний раз 37-летнего мужчину видели 17 июля в 14 часов. Ни пропавшего, ни его тело пока не нашли. Поиски продолжаются.

Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз напоминают, что во время отдыха у водоемов нельзя злоупотреблять спиртными напитками. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями. Не стоит купаться в незнакомых местах и на необорудованных пляжах. Нельзя входить в воду, перегревшись на солнце.