Появились подробности смертельного ДТП в Котельничском районе

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/vkotle

В понедельник, 19 июля, в Котельниском районе на 5 км автодороги Косолаповы-Новоурожайная-Наймушины произошло смертельное ДТП: на трассе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль Lada Granta буксировал Renault LOGAN с неработающим двигателем. Иномарка выехала на «встречку», где врезалась в грузовик Volvo. После чего большегруз на полном ходу протаранил Mitsubishi Lancer.

Большегруз на полном ходу протаранил Mitsubishi Lancer. Фото: vk.com/vkotle

- В результате происшествия 62-летний водитель автомобиля Renault погиб, - сообщили в ГИБДД. - Три человека получили травмы: 53-летний водитель автомобиля Volvo (не госпитализирован) и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Mitsubishi (мальчик 13 лет и девочка 12 лет), госпитализированы.

О состоянии детей в социальных сетях рассказала медработник учреждения, в которое доставили пострадавших в ДТП.

- С ними все хорошо. У мальчика сильное сотрясение, - сообщила медработник. - У девочки перелом пальца и ушиб лобной части.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

За прошедшие сутки, 19 июля, на территории Кировской области произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и 12 получили травмы.