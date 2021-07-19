Рабочий АО «Завод Сельмаш» получил травмы на производстве, возбуждено уголовное дело

Инцидент, ставший причиной для возбуждения уголовного дела, произошел в понедельник, 12 июля. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочего бетоносмесительного цеха АО «Завод Сельмаш», расположенного в Нововятском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Инцидент, ставший причиной для возбуждения уголовного дела, произошел в понедельник, 12 июля. Рабочий бетоносмесительного цеха АО «Завод Сельмаш» потерял равновесии и упал с высоты около пяти метров в проем для строительного мусора. При этом он находился без каски. В результате происшествия 49-летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

- По версии следствия, произошедшее стало возможным в результате нарушения требований охраны труда, совершенного лицом из числа руководства завода, на которое возложены обязанности по их соблюдению, - пояснили в ведомстве.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.