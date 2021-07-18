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Общество18 июля 2021 11:31

На базе МУП «Водоканал» планируют создать областную компанию

Правительство уже обратилось в муниципалитет с предложением о передаче имущества
Андрей Сергеев
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МУП «Водоканал» занимается обеспечением водоснабжения в Кирове. Фото: vdkanal.ru

МУП «Водоканал» занимается обеспечением водоснабжения в Кирове. Фото: vdkanal.ru

Муниципальный «Водоканал» планируют передать в собственность региона для создания единой компании. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил председатель областного правительства Александр Чурин.

- Мы обратились в город Киров с предложением о передаче имущества МУП «Водоканал» в областную собственность, чтобы на его базе создать областную компанию по обеспечению жителей чистой водой, - пояснил Александр Чурин. - И через данную компанию мы планируем инвестировать средства на перекладку сетей, обновление очистных сооружений, водозаборов и так далее.

По словам Александра Анатольевича, на данный момент правительство разрабатывает соответствующую программу, которую планируют начать реализовывать уже в следующем году.