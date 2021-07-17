Прогноз погоды в Кирове на 17 и 18 июля: тепло и слегка дождливо

Погода обещает быть теплой и солнечной, однако легкий дождь не исключен. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жара не думает покидать кировчан. По крайней мере, в ближайшие два дня. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 17 и 18 июля.

В субботу, 17 июля, погода обещает быть малооблачной и теплой. Температура воздуха доберется до отметки в +26 градусов, которая станет максимальной, к 14 часам и продержится до 19 часов. Вечером ожидается слабый дождь, который будет накрапывать до следующего утра. Сильного ветра не будет, порывы могут достигать 6 м/с. Внимание метеозависимым: обещается низкое атмосферное давление - до 740 мм ртутного столба.

В воскресенье, 18 июля, будет все так же тепло. С раннего утра ожидается слабый дождь, который закончится к 9 часам. Погода будет облачной, солнце выглянет лишь ближе к вечеру. Температура воздуха - до +25 градусов. Сильного ветра вновь не ожидается, однако порывы могут достигать 11 м/с - будьте осторожны! Атмосферное давление будет низким примерно до полудня, после чего придет в норму.