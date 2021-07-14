УФАС включило фирму из Пермского края в реестр недобросовестных поставщиков

Пробы творога перестали проходить экспертизу на качество продукции. Фото: pixabay.com

Управление федеральной антимонопольной службы по Кировской области включило компанию из Пермского края в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации города.

- В ближайшее время в Единой информационной системе закупок будут размещены сведения о том, что данный поставщик находится в РНП, - уточнили в мэрии. - Теперь у пермской фирмы есть три месяца на обжалование решения антимонопольной службы.

Напомним, что ранее Комбинат продовольствия и социального питания (КПиСП), который занимается организацией питания в муниципальных образовательных учреждениях города, расторг договор с поставщиком творога из Пермского края. Власти заверяют, что причина - низкое качество поставляемой продукции. Кроме того, комбинатам направлен еще один проект соглашения о расторжении контракта на поставку кефира.

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