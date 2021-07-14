В Котельниче полицейские применили оружие, чтобы обезвредить мужчину с ножом

Полицейский трижды выстрелил в воздух, чтобы успокоить буйного котельничанина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Котельниче мужчина угрожал пырнуть себя ножом. Чтобы его остановить, пришлось вызывать полицию. Об этом сообщили в областном УМВД.

Инцидент произошел сегодня, 14 июля. В одну из квартир дома по улице Луначарского вызвали бригаду «скорой помощи» из-за неадекватного поведения мужчины, который там находился. Однако буйный котельничанин сдаваться не захотел и, угрожая ножом самому себе, попытался сбежать из дома в сторону Центрального рынка.

На место вызвали сотрудников полиции, которые попытались разоружить мужчину. Тот не давался, и стражам порядка пришлось применить оружие - точнее, трижды выстрелить в воздух. Лишь после этого с применением физической силы удалось задержать котельничанина и забрать у него нож. Его доставили в отдел полиции, на мужчину составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника УМВД. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, недавно мы писали об еще одном мужчине, которому вызвали медиков, а в итоге увезли в полицию. В Уржумском районе подвыпивший мужчина бросал поленом в машину «скорой помощи», подробнее - здесь.