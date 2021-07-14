Полицейские задержали молодых людей, избивших и ограбивших кировчанина

Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировские полицейские смогли по горячим следам задержать трех мужчин, которые избили и ограбили жителя областного центра в районе филармонии. На подозреваемых завели уголовные дела. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники провоохранительных органов выяснили, что потерпевший познакомился с компанией молодых людей, гуляя по городу. Вначале они вместе отдыхали и распивали алкоголь. Затем между ними произошел конфликт. Трое подозреваемых 22 и 18 лет избили мужчину, отобрали у него мобильный телефон и 4 тысячи 750 рублей наличных денег. После чего скрылись с места преступления.

Спустя некоторое время злоумышленников задержали в нескольких кварталах от филармонии. На время следствия подозреваемые будут находиться под подпиской о невыезде. Им грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование продолжается.